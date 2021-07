Tokyo 2020, tutti gli italiani in gara mercoledì 28 luglio

Nella quinta giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Diversi di loro si giocano la medaglia. “La Divina” attesa dalla quinta finale consecutiva ai Giochi Olimpici nei 200 stile libero di nuoto. Ecco tutti gli appuntamenti in cui sono sono presenti Azzurre e Azzurri

Quinta giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo (COME È ANDATA IERI). Tantissime le gare in programma anche per mercoledì 28 luglio, con diverse finali che vedono impegnati anche i nostri atleti e le nostre atlete. Ecco tutte le gare in cui sono sono presenti gli Azzurri e le Azzurre (IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI).