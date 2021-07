Tokyo 2020, le Olimpiadi estive più costose di sempre

I costi per organizzare i Giochi potrebbero superare i 20 miliardi di dollari. Ed è molto improbabile che il ritorno economico per la città e il Giappone possa superarli. Guarda il video

Le Olimpiadi sono un affare costoso. Benché siano spesso numerose le città che si candidano a ospitarle, non sempre si sono rivelate un buon affare. Molto probabilmente non lo saranno quelle di Tokyo, che potrebbero essere le Olimpiadi estive più costose di sempre. Secondo il governo giapponese potrebbero superare i 15 miliardi di dollari (circa il doppio di quanto previsto inizialmente, come spesso accade per le Olimpiadi), ma il costo potrebbe lievitare ulteriormente a 20 miliardi secondo i revisori dello stesso esecutivo.