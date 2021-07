2/10 ©Ansa

"In finale alla mia quinta Olimpiade, meglio di così non si può", ha detto Montano dopo aver raggiunto la sfida per l'oro. "È stato bellissimo condividere le lacrime di gioia con i miei compagni, a 43 anni non me le sarei aspettate. Invece ci sono, e sono meritate: il match è stato tostissimo. Entrare a freddo con l'Ungheria non è facile, ma ho trovato le forze per fare bene. Sembravo un ragazzino? Quasi quasi resto fino a Parigi 2024, magari anche come armiere...", ha aggiunto sorridendo

