Europei 2021, domani l'Italia sfida la Spagna per un posto in finale

L’appuntamento è alle 21, il 6 luglio, a Wembley (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Per il ct Mancini tutti gli Azzurri a disposizione tranne l'infortunato Spinazzola (c'è Emerson). In attacco Immobile va verso la conferma. Molti dubbi per la formazione spagnola

Manca un giorno solo all’appuntamento per la sfida tra Italia e Spagna che si affrontano, il 6 luglio alle 21, nella semifinale di Euro 2020 , a Wembley (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Per il ct Mancini tutti gli Azzurri a disposizione tranne l' infortunato Spinazzola (c'è Emerson). In attacco Immobile va verso la conferma ( IL CALENDARIO COMPLETO ).

Il programma di oggi per la Nazionale italiana prevede la partenza da Firenze alle 11, con successivo arrivo a Londra alle 13.15. Alle 15.30 conferenza stampa e alle 19 l’allenamento al The Hive Stadium. L'atmosfera è al tempo stesso rilassata ma molto concentrata. Ieri Mancini e il suo staff hanno parlato alla squadra prima dell'inizio dell'allenamento. Si va verso la conferma di Immobile al centro, con Insigne e Chiesa al suo fianco. Il centrocampo dovrebbe essere confermato con Jorginho, Barella e Verratti. Leonardo Spinazzola sarà assente a causa della lesione al tendine d'achille rimediata nella gara con il Belgio . Al suo posto è pronto Emerson.

I dubbi della Spagna

approfondimento

Europei, Spagna batte Svizzera 4-2 dopo rigori: è in semifinale. VIDEO

Anche la Spagna è alle prese con le scelte sulla sua formazione. I dubbi sono soprattutto di natura tattica e individuale per Luis Enrique. Sarabia non ce la fa e l'ipotesi più accreditata per una maglia da titolare è Dani Olmo. C'è anche una possibilità che porterebbe Ferran Torres a sinistra con l'inserimento di Gerard Moreno. Dubbi anche sulla coppia di centrali Pau Torres-Laporte che non ha convinto.