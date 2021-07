Euro 2020, Italia in semifinale: in aereo il coro “Olé Spina”. VIDEO

Dopo la vittoria sul Belgio per 2-1, gli Azzurri sul volo di ritorno da Monaco di Baviera hanno celebrato il risultato, ma hanno anche tenuto alto il morale del giocatore giallorosso uscito in lacrime dal campo per un infortunio. A lanciare l’iniziativa Bernardeschi, che ha preso l'interfono e ha cominciato a scandire “Olé Spina”, seguito da staff e compagni Condividi:

L’Italia di Mancini batte il Belgio ai quarti per 2-1, vola in semifinale di Euro 2020 e sull’aereo di ritorno da Monaco di Baviera partono i festeggiamenti. Ma non c’è solo la vittoria: giocatori e staff hanno anche cercato di tenere alto il morale di Leonardo Spinazzola, uscito in lacrime dal campo per un infortunio (IL RACCONTO DELLA PARTITA - LE IMMAGINI - LE PAROLE DI MANCINI - LE PARTITE DEL 3 LUGLIO)

I cori per Spinazzola in aereo vedi anche Europei, Belgio-Italia 1-2: azzurri in semifinale. I momenti clou FOTO A far scattare i cori per Spinazzola - si vede in un video pubblicato sul profilo Twitter della Nazionale - è stato Federico Bernardeschi, che ha preso l'interfono e ha cominciato a scandire “Olé Spina”, seguito da tutta la spedizione azzurra. Ieri sera la Federcalcio ha fatto sapere che per il giocatore giallorosso “ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro", che verranno oggi valutati più approfonditamente.