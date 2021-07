1/10 ©Ansa

Italia in campo stasera per i quarti degli Europei 2020 contro il Belgio. Nella probabile formazione di Mancini è ballottaggio fra Chiellini e Acerbi in difesa e fra Chiesa e Berardi a centrocampo. Calcio d'inizio alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. La vincitrice affronterà in semifinale la vincente di Svizzera-Spagna

