Europei, domani sfida Italia-Belgio: orario e probabili formazioni

Si avvicina Italia-Belgio, quarto di finale di Euro 2020 in programma domani, venerdì 2 luglio, alle 21 a Monaco di Baviera (diretta Sky). L’Italia ci crede, anche se l'aspetta al varco un avversario che è il primo nel ranking. "Speriamo di essere noi la sorpresa di questo Europeo - le parole di Jorginho - Fin da subito ci abbiamo creduto e non abbiamo mai smesso di farlo. L'errore più grosso sarebbe quello di pensare che abbiamo già fatto qualcosa di grande, invece bisogna continuare a lavorare e a fare sacrifici". L'arrivo degli Azzurri in Germania è previsto oggi all'ora di pranzo. Alle 17:45 la conferenza del Ct e alle 18:30 l'allenamento. Per Mancini un paio di ballottaggi (Acerbi-Chiellini e Chiesa-Berardi). In casa Belgio a tenere banco sono invece le condizioni di De Bruyne ed Eden Hazard (DA VENERDÌ SCATTANO I QUARTI - LO SPECIALE - IL CALENDARIO COMPLETO).

Il possibile schieramento degli Azzurri approfondimento "Azzurri uniti contro il razzismo, in piedi o in ginocchio" Gli Azzurri dovranno provare a fermare soprattutto Lukaku. Mancini, però, finalmente ha il gruppo al completo ed è la prima volta: anche Florenzi si è aggregato ai compagni nell'ultimo allenamento a Coverciano, prima della partenza per Monaco di oggi, 1 luglio. Da Chiellini è arrivata la conferma del suo recupero e in partitella, pur alternandosi ad Acerbi, è tornato a far coppia con Bonucci. L'altro ballottaggio riguarda Berardi-Chiesa con quest'ultimo, decisivo contro l'Austria, che si candida a riprendersi il posto da titolare nel tridente con Immobile e Insigne. Il ct comunque deciderà all'ultimo. Anche Locatelli e Pessina scalpitano, ma alla fine l'Italia anti-Belgio potrebbe cominciare con i soliti tre tenori del centrocampo: Barella, Jorginho e Verratti. E con i cinque cambi disponibili Mancini può sparare tutte le cartucce.