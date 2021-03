Europa League: Manchester United-Milan 0-0. DIRETTA

Manchester United e Milan si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre devono fare i conti con assenze pesanti. Tra i rossoneri non ci sono Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez. Non al meglio Romagnoli, convocato ma praticamente indisponibile: al suo posto c'è Kjaer, in coppia con Tomori nella difesa davanti a Donnarumma, mentre sulle fasce spazio a Calabria e Dalot (titolare contro la squadra da cui è in prestito al Milan). In mezzo al campo c'è il tandem formato da Meité e Kessie. Leao punta, con alle spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic. I Red Davils, tra le squadre favorite per la vittoria della coppa, devono fare e meno di Marcus Rashford, De Gea, Van de Beek, Pogba, Mata e Cavani. Il peso dell'attacco è sulle spalle di Greenwood, supportato dal trio formato da James, Bruno Fernandes e Martial. Il match dell’Old Trafford è in diretta dalle 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).