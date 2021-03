Europa League, alle 21 Roma-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali

Fonseca prova Mkhitaryan come falso 9 con Pellegrini e Pedro alle sue spalle, Karsdorp e Spinazzola sugli esterni e Diawara e Villar in mezzo. In difesa c'è Cristante. Formazione tipo per gli ospiti, che dopo aver fermato per due volte l'Inter in Champions League provano a ripetersi contro i giallorossi. La diretta su Sky Sport Uno

La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra ucraina trova in Europa per la seconda volta in questa stagione un club italiano, dopo aver già fermato due volte l'Inter, con un doppio 0-0, nella fase a gironi della Champions League. Fonseca si gioca la carta Mkhitaryan falso nove con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. A centrocampo Diawara e Villar, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni, mentre in difesa c'è Cristante al posto di Smalling insieme a Kumbulla e Mancini. Lo Shakhtar scende in campo con il 4-2-3-1 che vede Dodo, Vitao, Matvienko e Ismaily in difesa, in mezzo al campo Maycon e Alan Patrick. In avanti il tridente con Tete, Marlos e Taison dietro a Moraes. Il match è in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle 21 (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).