Serie A: risultati, gol e highlights della 15a giornata

Tutti i risultati delle partite di campionato: il Milan vince anche a Benevento e risponde alla goleada dell’Inter. Cinque gol dell’Atalanta al Sassuolo, ottima vittoria del Napoli a Cagliari, così come del Torino a Parma. Roma e Verona conquistano tre punti, pareggio per la Lazio, quattro gol della Juventus nel posticipo serale Condividi:

Tanti gol nella 15a giornata di serie A, la prima del 2021. Inaugura la domenica calcistica l’Inter con sei gol rifilati al Crotone (tripletta per Lautaro Martinez). Nel pomeriggio vittorie roboanti di Atalanta, Napoli e Torino che battono rispettivamente Sassuolo, Cagliari e Parma. Pareggio tra Genoa e Lazio, così come tra Fiorentina e Bologna. Il Verona vince in trasferta con un gol di Zaccagni. Alle 18 vittoria in inferiorità numerica per il Milan sul campo del Benevento grazie ai gol di Kessiè e Rafael Leao. Nel posticipo la Juventus regola l’Udinese con una doppietta di Cristiano Ronaldo e i gol di Chiesa e Dybala. Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

INTER-CROTONE 6-2 (highlights) 12' Zanellato (C); 20', 57', 78' Lautaro Martinez (I); 31' aut. Marrone (C); 36' rig. Golemic (C); 64' Lukaku (I); 87' Hakimi INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (81' Kolarov); Hakimi, Barella (70' Gagliardini), Brozovic, Vidal (46' Sensi), Young (75' Darmian); Martinez, Lukaku (75' Perisic). A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Eriksen, Sanchez. Allenatore: Conte CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic (85' Djidji), Marrone, Luperto (70' Magallan); Pereira, Molina (85' Vulic), Zanellato, Henrique, Reca; Rivière (61' Simy), Messias (85' Rojas). A disposizione: Festa, Rispoli, Cuomo, Petriccione, Crociata, Dragus, Siligardi. Allenatore: Stroppa Ammoniti: Reca (C), Golemic (C), Luperto (C)

ATALANTA-SASSUOLO 5-1 (highlights) 11' e 49' Zapata (A), 45' Pessina (A), 57' Gosens (A), 67' Muriel (A), 75' Chiriches (S) ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (77' Depaoli), Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (77' Ruggeri); Pessina (63' Malinovsky); Ilicic (63' Muriel), D. Zapata (84' Miranchuk). All. Gasperini SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez (56' Obiang), Locatelli; Berardi (84' Raspadori), Traoré (83' Haraslin), Boga (68' Bourabia); Caputo (56' Defrel). All. De Zerbi Ammoniti: Hateboer (A), Romero (A), Chiriches (S), De Roon (A)

CAGLIARI-NAPOLI 1-4 (highlights) 25' e 62' Zielinski (N), 60' Joao Pedro (C), 74' Lozano (N), 86' rig. Insigne (N)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Gaston Pereiro (56' Tramoni), Joao Pedro (83' Caligara), Sottil (68' Tripaldelli); Simeone (83' Pavoletti). All. Di Francesco NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (88' Rrahmani), Mario Rui (87' Ghoulam); Bakayoko (88' Lobotka), Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski (77' Elmas), Insigne; Petagna (77' Politano). All. Gattuso



Espulso Lykogiannis (C) al 65' per doppia ammonizione Ammoniti: Sottil (C), Zielinski (N), Caligara (C)

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 (highlights) FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres (72' Lirola), Amrabat, Borja Valero (77' Bonaventura), Castrovilli, Venuti; Vlahovic (72' Kouame), Ribery. All. Prandelli BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri (46' Paz), Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten (87' Poli), Dominguez (88' Svanberg); Orsolini (75' Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (75' Vignato). All. Mihajlovic Ammoniti: De Silvestri (B), Igor (F), Schouten (B), Dominguez (B), Pezzella (F), Bonaventura (F), Kouame (F)

GENOA-LAZIO 1-1 (highlights) 15' rig. Immobile (L), 58' Destro (G) GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata (33' Radovanovic), Criscito; Zappacosta, Rovella (46' Zajc), Badelj, Behrami (73' Lerager), Czyborra; Pjaca (46' Shomurodov), Destro (60' Scamacca). All. Ballardini LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (46' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (81' Pereira), Lucas Leiva (70' Escalante), Luis Alberto (89' Akpa-Akpro), Marusic; Caicedo (81' Muriqi), Immobile. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Patric (L), Leiva (L), Destro (G), Milinkovic (L), Czyborra (G), Escalante (L)

PARMA-TORINO 0-3 (highlights) 8' Singo (T), 88' Izzo (T), 95' Gojak (T)

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio (61' Busi), B. Alves, Gagliolo; Brunetta (60' Inglese), Hernani (60' Sohm), Kurtic; Kucka (85' Cyprien); Karamoh (75' Mihaila), Cornelius. All. Liverani TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty (85' Segre), Rodriguez; Verdi (69' Gojak), Belotti. All. Giampaolo Ammoniti: Gagliolo (P), Verdi (T), Bruno Alves (P), Izzo (T)

ROMA-SAMPDORIA 1-0 (highlights) 72' Dzeko (R)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar (68' Cristante), Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini (81' Carles Perez), Mkhitaryan; Dzeko (87' B. Mayoral). All. Fonseca SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida (81' Leris), Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre (63' Damsgaard); Quagliarella (80' La Gumina). All. Ranieri

Ammoniti: Smalling (R), Yoshida (S), Peres (R), Augello (S), Villar (R), Ekdal (S), Tonelli (S), Jankto (S)

SPEZIA-VERONA 0-1 (highlights) 75' Zaccagni (V)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza (88' Farias); Estevez (88' Deiola), Agoumé, Pobega (67' Maggiore); Gyasi (70' Ismajili), Nzola, Agudelo (67' Piccoli). All. Italiano VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco (76' Ceccherini); Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (88' Salcedo); Kalinic (53' Colley). All. Juric

Espulso Chabot (S) al 68' per doppia ammonizione Ammoniti: Estevez (S), Pobega (S), Erlic (S), Agoume (S)

BENEVENTO-MILAN 0-2 (highlights) 15' rig. Kessié (M), 49' Leao (M) BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia (39' Improta), Tuia (62' Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (46' Moncini), Schiattarella, Ionita; Insigne (82' Sau), Caprari (82' Di Serio); Lapadula. All. F. Inzaghi MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (81' Conti), Kjaer (81' Kalulu), Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz (36' Krunic), Calhanoglu, Rebic (70' Castillejo); Leao. All. Pioli Espulso al 33' Tonali (M) Ammoniti: Schiattarella (B), Calhanoglu (M), Dalot (M), Leao (M)