Serie A, dalle 15 Bologna-Roma: le formazioni ufficiali e dove vederla

La Roma per ritrovare i tre punti, il Bologna per una vittoria di prestigio. Alle 15 al Dall'Ara, la sfida valida per l'11esima giornata di Serie A tra la squadra di Mihajlovic e quella di Fonseca. I giallorossi vengono dal pareggio interno col Sassuolo, i rossoblù dalla sconfitta a San Siro contro l'Inter. La gara in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) (GLI HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DI SERIE A).