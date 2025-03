Sci, nuovo trionfo per Dominik Paris che vince il superG a Kvitfjell

Nuovo trionfo per Dominik Paris che 48 ore dopo aver vinto in discesa libera si è imposto anche in supergigante. Per il campione azzurro quello centrato sulla pista i Kvitfjell in Norvegia è il successo numero 24 in carriera

Dopo il successo di venerdì in discesa, l'azzurro Dominik Paris ha vinto a Kvtfjell anche il settimo e penultimo superG della stagione. Per il 36enne altoatesino è il successo n.24 in carriera, eguagliando Gustav Thoeni. Domme questo è il suo soprannome, ha vinto in 1'08"98 dopo un'ottima prova e così ha preceduto il canadese James Crawford (1.09.36) e lo sloveno Miha Hrobat (1.09.45). Quarto posto per lo svizzero Marco Odermatt, che si è matematicamente aggiudicato la coppa di superG. Inoltre, con 1.516 punti è a un passo dalla sua quarta coppa del mondo generale di fila, avendo un vantaggio di 570 punti sul norvegese Henrik Kristoffersen con sole sei gare da disputare.

Paris: “bello chiudere la stagione così”

“Oggi è andata molto bene, ho avuto buone sensazioni, è stato bellissimo sciare e vedere la luce verde. A me sembrava tutto abbastanza fluido, il tempo poi mi ha dato ragione”. Sono le parole di Dominik Paris, vittorioso anche nel SuperG di Kvitfjell dopo il successo in discesa di venerdì. “Peccato per ieri, non sono riuscito a metterci del mio ma finire questa stagione con due vittorie è molto bello” ha spiegato l'azzurro, commentando poi il 24° successo in Coppa del Mondo con cui ha eguagliato la leggenda Gustav Thoeni: "Per me è un piacere, anche se Gustav ha vinto molto di più”.