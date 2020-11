Serie A, Sassuolo-Inter 0-2. DIRETTA

L’Inter, dopo la delusione in Champions League (0-2 col Real Madrid), torna in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo nella partita che apre la nona giornata di Serie A. I nerazzurri devono fare a meno di Brozovic, risultato debolmente positivo al Covid. La squadra di De Zerbi affronta la sfida dal suo secondo posto in classifica, a -2 dal Milan capolista. Il match in diretta dalle 15 su Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202), in streaming su Sky Go e Now Tv. Il video con gli highlights - disponibile a fine partita - è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.