Inter-Real Madrid 0-1, la partita di Champions League in diretta

A San Siro l'Inter sfida il Real Madrid nel match valido per la quarta giornata del girone B di Champions League. I padroni di casa vanno a caccia di un successo per tenere vive le speranze di passaggio agli ottavi di finale. I nerazzurri sono ultimi nel girone con 2 punti, due in meno proprio del Real. Conte punta su Lukaku e Lautaro, in difesa tornano Skriniar e De Vrij. Zidane senza Sergio Ramos e Benzema: tridente inedito con Lucas Vazquez-Mariano-Hazard. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.