Liverpool-Atalanta 0-0, la partita di Champions League in diretta

Dopo la pesante sconfitta dell'andata, Gasperini cerca il riscatto per potersi giocare fino in fondo le chanche di passaggio agli ottavi di Champions League. Panchina per Zapata e Muriel: Pessina titolare alle spalle di Ilicic e di Gomez. I Reds rispondono con il tridente composto da Salah, Origi e Mané. Diretta su Sky Sport e Sky Sport Arena alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD