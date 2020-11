Serie A, in corso Benevento-Juventus: il risultato è 1-1. LA DIRETTA

La Juventus, dopo la vittoria in Champions League (2-1 col Ferencvaros), torna in campo al Vigorito contro il Benevento nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A. Tra i bianconeri non c’è Ronaldo, rimasto a Torino: in attacco Morata con Dybala. Nel Benevento, Inzaghi si affida a Lapadula e Caprari, che torna dopo due giornate di squalifica. Il match in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A (canale 202). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Il video con gli highlights - disponibile a fine partita - è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.