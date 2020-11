Morte Maradona, il lungo addio da Buenos Aires a Napoli

Lacrime, grida e cori di decine di migliaia di persone si sono susseguite per tutto il giorno in tutta Buenos Aires, prima alla camera ardente e poi lungo il trasferimento del feretro al cimitero, con un fiume di persone, auto e motociclette, che ha occupato l'autostrada e le vie vicine per accompagnare il carro funebre. E a dare l’ultimo saluto a Maradona è stata in grande stile anche Napoli, con un lungo omaggio culminato con l'abbraccio dello Stadio San Paolo dove gli azzurri erano impegnati nel match di Europa League contro il Rijeka. Ma non sono mancate le tensioni, con gli scontri davanti alla Casa Rosada , e le polemiche, con l’accusa dello storico medico personale di Maradona, Alfredo Cahe, che ha criticato senza mezzi termini le ultime decisioni adottate per la salute dell'ex calciatore, sostenendo che il campione "non è stato curato come si sarebbe dovuto fare".

È stato un enorme abbraccio quello regalato dalla città di Napoli ( VIDEO ) al grande campione scomparso. In serata un serpentone di fumogeni prima della partita di Europa League ha circondato lo stadio San Paolo, con i tifosi fuori dall'impianto che cantavano cori e lasciavano omaggi per il Pibe de oro. Poi il lungo applauso dalle finestre della città ha chiuso una giornata di tributi senza fine per Maradona. In attesa del cambio ufficiale di nome dello stadio San Paolo , sui cancelli dell'impianto insieme a sciarpe, bandiere, disegni, messaggi e cimeli, è comparsa anche la targa con il nuovo nome dello stadio.

Durante la giornata sono stati più di uno i momenti di tensione: già all'apertura della camera ardente era dovuta intervenire la polizia con lancio di lacrimogeni per disperdere la folla che si stava accalcando. E nel corso della giornata ci sono stati nuovi scontri, e caos tanto che il feretro è stato spostato per motivi di sicurezza. E poi, ancora tensione tra polizia e sostenitori all'arrivo del carro funebre. Dopo l'arrivo del corteo, la folla giunta per rendere omaggio al campione, con bandiere e striscioni, intonando cori da stadio, ha iniziato ad avvicinarsi alle porte del cimitero, scontrandosi con le forze di sicurezza dispiegate sul posto. Dalla folla sono partite pietre in direzione degli agenti, che hanno risposto con l'uso di fucili con proiettili di gomma. Dopo l'incidente, sembra essere tornata la calma, con la polizia che presidia l'ingresso del cimitero.

Le accuse del medico: "Non è stato curato a dovere"

Intanto si registra l’atto di accusa di Alfredo Cahe, storico medico personale di Maradona, secondo il quale il campione "non è stato curato come si sarebbe dovuto fare". "Non solo Diego avrebbe dovuto restare nella clinica (dove era stato operato) - ha detto, intervistato da Telefé - ma in un'area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba". In passato Cahe ha vissuto momenti molti difficili accanto a Maradona, quando era sofferente e in crisi fisica. "Nella sua stanza - ha aggiunto - avrebbe dovuto essere sempre presente un medico", ma così non è stato, al punto che a suo avviso il decesso è avvenuto "in una maniera insolita". Nell'intervista Cahe ha anche criticato il modo in cui è stato realizzato l'intervento per l'ematoma subdurale nella Clinica di Olivos, lo scorso 4 novembre. "L'esame cardiovascolare - ha indicato - non è stato realizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione”.



Le accuse dell’avvocato di Maradona

Ma accuse arrivano anche dall'avvocato e cognato del Pibe de oro Matias Morla: “È stato lasciato solo" dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui, ha attaccato. Secondo la ricostruzione della procura, l'ultima persona che ha visto Maradona in vita è stato suo nipote, Jonathan Esposito, martedì alle 23 locali. In un durissimo comunicato l'avvocato Morla ha denunciato come "inspiegabile" il fatto "che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario", e ha assicurato che chiederà "che si indaghi fino in fondo" su quanto è accaduto. "L'ambulanza è arrivata in ritardo di mezz'ora, un'idiozia criminale", ha attaccato ancora il legale.