F1, Gp Australia: pole per Norris su McLaren, Ferrari settima e ottava

Nella prima gara di coppa del mondo in prima fila partiranno due McLaren. Dopo Norris, al suo fianco, ci sarà il suo compagno di squadra, Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, con la Red Bull e George Russell con la Mercedes. Settima e ottava le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Lando Norris con la McLaren partirà dalla pole position nel Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2025 di Formula 1 . In prima fila, al suo fianco, ci sarà il suo compagno di squadra, Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, con la Red Bull e George Russell con la Mercedes. Settima e ottava le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

I tempi in pista

Norris ha fatto segnare il tempo di 1.15.096, precedendo di 84 millesimi Piastri. Quasi quattro decimi più lento del britannico è stato Verstappen, mentre Leclerc ha accusato un distacco di 659 millesimi dal tempo di pole, Hamilton addirittura di 877. Davanti alle Rosse, in quinta e sesta posizione e quindi in terza fila, si sono piazzati Yuki Tsunoda, quinto con la Red Bull, e Alexander Albon, sesto con la Williams. Quinta fila per Pierre Gasly, nono con l'Alpine, e Carlos Sainz, decimo con la Williams. Erano stati eliminati nella Q2, Isack Hadjar (RB), Fernando Alonso e Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine) e Gabriel Bortoleto (Sauber).