Maradona, cori e centinaia di bengala accesi allo stadio San Paolo

Cori e fumogeni allo stadio San Paolo per ricordare Diego Armando Maradona (ULTIME NOTIZIE - LA CAMERA ARDENTE), morto ieri a 60 anni di infarto nella sua casa a Tigre in Argentina. Centinaia di bengala rossi sono stati accesi intorno a tutta la circonferenza dello stadio San Paolo alle 18.20 e migliaia di tifosi hanno cominciato a cantare insieme "Ho visto Maradona". È la coreografia organizzata dagli ultras per mandare il loro saluto al campione argentino.