MotoGp, in Argentina pole Marc Marquez, secondo fratello Alex

Marc Marquez conquista la seconda pole position dell'anno su due al Gran Premio di Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, col tempo di 1:36.917 (record della pista). Lo spagnolo partirà davanti al fratello Alex e al francese Johann Zarco su Honda. Pecco Bagnaia parte in seconda fila, quarto, davanti ad Acosta e Di Giannantonio.

"La qualifica è andata molto bene e quest'anno mi sto trovando a mio agio nel fare il giro secco da solo e senza prendere la scia degli altri piloti". Queste le parole di Marc Marquez (Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, dopo aver ottenuto la pole position del Gran Premio di Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo.

"Oggi ho fatto uno step in avanti rispetto alla giornata di ieri e sono convinto di poter crescere ancora. Siamo sulla strada giusta per quanto riguarda il passo gara".

Lo spagnolo ha poi aggiunto, parlando dei favoriti per la Sprint: "Non penso di poter scappare sin dalla partenza, perché Alex, Pecco e Zarco hanno un ottimo passo. Dovrò anche capire il limite della moto, perché qui in Argentina cambia ogni volta

che scendiamo in pista".

