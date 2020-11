Maradona, Gasparri pubblica foto di Pelé su Twitter: bufera sui social

L'esponente di Forza Italia, dopo la morte del campione argentino, ha pubblicato un post in cui si vede la fotografia di Pelé accompagnata dalla didascalia: “Il più grande calciatore di tutti i tempi”. In poco tempo sono arrivati centinaia di commenti - oltre 500 - di altri utenti che hanno criticato la scelta e il tempismo della pubblicazione

Le critiche contro Gasparri

“Ci sono momenti in cui, anche se si è contrari, si mostra più eleganza, educazione e intelligenza a stare zitti”, scrive un utente, criticando il tempismo del politico. “È difficile superare ogni giorno il suo livello di meschinità”, si legge in un altro commento. “Inopportuno, assolutamente inopportuno”, scrive qualcun altro. “In un giorno molto triste per una nazione e per un popolo, scrivere una provocazione simile indica solo la sua pochezza d'animo”, viene precisato poi in un altro commento.

Il messaggio di Pelé per Maradona

Tra gli utenti c'è poi chi ha ricordato che lo stesso Pelé ha voluto lasciare un messaggio d'addio dopo la scomparsa di Maradona, a soli 60 anni. Su Instagram, infatti, il calciatore brasiliano ha scritto queste parole per il campione argentino: "Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". Pelé ha poi aggiunto: "Ho perso un caro amico e il mondo ha perso una leggenda".