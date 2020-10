Serie A, Benevento-Napoli 1-2: la cronaca della partita

La cronaca del match

Il Benevento chiude in vantaggio il primo tempo con il gol di Roberto Insigne al 29', che infila Meret di sinistro dopo il cross in mezzo di Lapadula. I partenopei vanno vicini due volte al pareggio: al 41' Lorenzo Insigne (fratello dell'attaccante del Benevento) lascia partire una conclusione a giro verso l'incrocio dei pali, Montipò manda in angolo; al 44' colpo di testa di Manolas, la palla sbatte contro la traversa. Nella ripresa il Napoli ribalta il match: al 60' Lorenzo Insigne disegna un'altra grande traiettoria da limite dell'area che stavolta non lascia scampo a Montipò. Il sorpasso arriva con Petagna: iniziativa personale di Politano e pallone in mezzo, l'ex Atalanta fulmina Montipò (67'). Per lui prima rete in maglia azzurra e per i partenopei tre punti conquistati al Vigorito.