Parma-Spezia 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

I liguri, in doppio vantaggio grazie alle reti di Chabot e Agudelo, si fanno raggiungere dai ducali con Gagliolo e il calcio di rigore in extremis di Kucka

Lo Spezia sfiora il colpaccio a Parma nel derby della Cisa (dal nome dell'autostrada che collega le due città) e rende ancora più balbettante l'inizio di stagione dei ducali. I liguri, alla loro prima stagione in Serie A, portano via un punto dall'Emilia, salendo a quota 5. I gialloblù restano a 4 punti. Di Chabot e Agudelo le reti della squadra di Italiano, di Gagliolo e Kucka i gol dei padroni di casa. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A ). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

La partita si anima dopo la metà del primo tempo, quando nello spazio di sette minuti arrivano tre i gol. Al 27' è lo Spezia ad andare in vantaggio con un colpo di testa del difensore Chabot sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 31' arriva il raddoppio di Agudelo, che non sbaglia l'assist di un ispirato Nzola. Al 34' la riapre il Parma con Gagliolo, che sfrutta una sponda di Kurtic e batte Provedel da pochi passi.

Nel secondo tempo il pareggio di Kurtic in extremis

Nella ripresa i ducali vanno alla ricerca del pari, ma si espongono a numerosi rischi. Lo Spezia non ne approfitta fino in fondo e sbatte per tre volte contro i legni della porta difesa da Sepe, con le conclusioni di Estevez, Agoumé e Verde. I gialloblù non mollano, e in extremis vengono premiati con il pari. A siglare il 2-2 è Kucka, al 92', su calcio di rigore procurato da Cornelius.