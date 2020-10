1/6 ©Getty

Prima partita in casa per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dalle due vittorie in trasferta contro Lazio e Torino. A Bergamo arriva il Cagliari del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco: per i sardi un solo punto in due partite giocate contro Sassuolo (1-1) e Lazio (0-2). Il match è alle 12.30 su Dazn

