Messi resta al Barcellona? Il padre Jorge: "Ci stiamo lavorando"

L'addio, che sembrava vicinissimo, potrebbe invece sfumare all'improvviso. A risultare decisivo l'incontro tra il padre e agente della Pulce e il presidente del Barcellona Bartomeu, fermissimo nella sua intenzione di non lasciar partire il campione argentino. Ancora un anno in blaugrana, poi Messi sarà libero di decidere del suo destino

Tanto rumore per nulla. O quasi. Il giallo del calciomercato estivo, quello sul destino di Lionel Messi, sembra pronto a risolversi in un nulla di fatto, col campione argentino sempre più vicino alla permanenza al Barcellona. Quello che fino al 2 settembre sembrava impossibile, ora assume i contorni della concretezza più nitida. Una tregua, di un anno, in cui la Pulce vestirà ancora la maglia blaugrana, poi sarà libero di scegliere il suo futuro, dal momento che il suo contratto scade a giugno 2021.