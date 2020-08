F1, Gp Belgio: Hamilton in pole, Ferrari dalla settima fila. DIRETTA

Il campione del mondo in carica è il favorito d’obbligo a Spa con la sua Mercedes dopo la vittoria dell’ultima gara in Spagna. L’inglese, con il record della pista, è stato il migliore in qualifica davanti al compagno di squadra Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. Pomeriggio che si preannuncia difficilissimo per le Ferrari di Leclerc e Vettel che partiranno rispettivamente 13esimo e 14esimo. Il Gp del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) dalle 15.10