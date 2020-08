F1, disastro Ferrari nelle qualifiche per il Gran Premio del Belgio

Le rosse finiscono in settima fila. Leclerc ha ottenuto il tredicesimo tempo, Sebastian Vettel il quattordicesimo e a Sky ha detto: "Oggi la macchina può fare questo sul circuito. C'è stato qualcosa di sbagliato nell'assetto fin dal primo giorno". Era dal 2012 che le Ferrari non erano fuori dal Q3. Pole per Hamilton. Il GP del Belgio è in diretta domenica dalle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201)