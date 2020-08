Nba, dopo la sospensione per il caso Blake si torna a giocare

Una riunione dei giocatori ha deciso che si torna in campo, forse già venerdì 28 agosto. Anche LeBron James avrebbe cambiato idea nella notte, scrive "The Athletic", pensando che sarebbe meglio per tutto il movimento concludere la stagione

Dopo lo stop storico dell'Nba del 26 agosto, come segno di protesta rispetto al caso del ferimento di Jacob Blake, i giocatori del campionato di basket più importante del mondo hanno deciso di ritornare sul parquet per terminare i playoff e la stagione già interrotta per la pandemia di coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Questa la decisione emersa al termine di un incontro avvenuto nella "bolla" di Orlando, dove l'Nba ha spostato l'ultima parte del campionato Usa.

I tre match di giornata saranno posticipati approfondimento Caso Blake, Los Angeles Lakers e Clippers: "Stop definitivo a Nba" Secondo fonti ESPN, le tre partite previste per il 27 agosto, (Denver-Utah, Toronto-Boston e Dallas-LA Clippers) verranno rimandate, così come le tre che non si sono giocate il 26. Non sono ancora però state fornite delle date, anche se secondo The Athletic la data individuata per ricominciare le partite è quella di venerdì 28 agosto.

Un'altra riunione in corso tra proprietari e giocatori approfondimento Caso Blake, i Bucks boicottano gara 5 e l'Nba ferma i playoff In corso ci sarebbe un altro meeting tra i proprietari e i giocatori, per creare un piano su come portare avanti il messaggio di giustizia sociale, riportano ancora fonti ESPN. Nella mattinata americana, intanto, anche gli arbitri hanno organizzato una marcia all'interno del campus di Disney World, a cui si sono aggiunti giocatori e dipendenti del parco.