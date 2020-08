Caso Blake, Los Angeles Lakers e Clippers: "Stop definitivo a Nba"

Sospendere definitivamente la stagione Nba, dopo il boicottaggio per protesta dei Milwaukee Bucks contro il ferimento dell'afroamericano Jacob Blake , in Wisconsin. La richiesta arriva dai Lakers e dai Los Angeles Clippers dopo una lunga riunione tra tutti i giocatori presenti a Orlando, dove sono in corso i playoff del basket americano.

LeBron James: “Boicottaggio, non rinvio”

LeBron James, stella dei Lakers, si è fatto portavoce della proposta di fermare la stagione e dare una risposta dura contro il razzismo. In una storia su Instagram, il cestista ha scritto: “Boicottate, non rinviate”, riferendosi al titolo di una televisione americana che appunto ha parlato di rinvio e non di boicottaggio per le tre gare di Nba dei playoff saltate.