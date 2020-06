F1, Mercedes svela la nuova livrea: è nera contro il razzismo

Una nuova livrea in nero per la Mercedes nel campionato di F1, che sta per partire, a testimonianza dell'impegno della casa tedesca contro il razzismo e la discriminazione. Al posto del tradizionale argento la nuova livrea, presentata oggi dalla scuderia, presenta una vernice nera lucida, la stella d'argento simbolo della Mercedes e sull'halo la scritta "End Racism" che sarà presente su entrambe le monoposto guidate da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, assieme all'hashtag #WeRaceasOne lanciato dalla F1. "Nel 2020 correremo in nero - recita l'annuncio della Mercedes - come impegno pubblico a migliorare la diversità nel nostro team e una chiara presa di posizione contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione". Mercedes ha accompagnato l’annuncio con un messaggio del team principal Toto Wolff: "Razzismo e discriminazione non hanno posto nella nostra società, nel nostro sport, nella nostra squadra: è un principio fondamentale per Mercedes".