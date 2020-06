F1, dai tamponi alle porte chiuse: il protocollo per ripartire. FOTO

Le regole sono state stabilite da Fia e Liberty Media in vista del via alla stagione con il doppio appuntamento in Austria, il 5 e 12 luglio, dopo il lungo stop per la pandemia. Gli eventi saranno senza spettatori né persone esterne al paddock. Oltre ai test per piloti e per tutti i membri dei team da effettuarsi regolarmente, sono previsti il dimezzamento del personale delle scuderie, controlli rigorosi prima e dopo le gare, e ulteriori misure per l'isolamento nei weekend consecutivi sulla stessa pista