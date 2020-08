1/15 ©Getty

A 10 anni dalla vittoria in Champions League, nell'anno magico per l'Inter del triplete, arriva un'altra finale continentale per i nerazzurri grazie alla straripante vittoria per 5-0 nella semifinale di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: video, gol e highlights della partita di Europa League