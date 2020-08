Juventus, prime parole dell'allenatore Pirlo: "Fantastica opportunità"

Le prime parole di Andrea Pirlo da neo-allenatore della Juventus arrivano dal suo profilo Instagram. "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla

Juventus", ha scritto l'ex centrocampista sul suo account social. Il giorno dopo la firma sul contratto biennale, che lo legherà ai bianconeri fino al 2022, il tecnico si dice "pronto per questa fantastica opportunità" (LA FOTOSTORIA DI PIRLO - GLI AUGURI SUI SOCIAL DEGLI EX COMPAGNI)

La scelta dopo l'esonero di Sarri

Andrea Pirlo, alla prima esperienza in panchina, ha preso il posto di Maurizio Sarri, esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Lione. "La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi", ha scritto la società bianconera in un comunicato ufficiale. Solo 9 giorni fa, la Juventus aveva annunciato che proprio l'ex regista, 41 anni, sarebbe stato l'allenatore della Under 23 bianconera in Serie C. Ora, dopo la delusione europea, la svolta decisa dal club con l'esonero di Sarri e l'annuncio del nuovo allenatore.