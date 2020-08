"Quindi ora devo chiamarti Mister?": così Buffon ha fatto gli auguri a Pirlo per la sua nuova avventura. Dal portiere bianconero agli ex compagni in Nazionale Del Piero e Cannavaro, sono tanti i personaggi del mondo del calcio che si sono congratulati con l’ex centrocampista. Bonucci: "Cambiano i ruoli, ma la voglia di vincere non passerà mai"