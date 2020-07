Juventus-Lazio 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Con una doppietta di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo, i bianconeri mettono in archivio il big match della 34esima giornata contro i romani. A nulla è valso il gol di Immobile su rigore, che ha momentaneamente accorciato le distanze per i biancocelesti. La squadra di Sarri è ora a +8 sull'Inter a quattro giornate dalla fine del campionato. Lo Scudetto è davvero a un passo.

Juventus ad un passo dal suo nono Scudetto consecutivo. La vittoria in casa contro la Lazio per 2-1 porta la doppia firma del gioiello bianconero Cristiano Ronaldo. A nulla è valso il gol di Immobile per i romani. Per Sarri il trionfo in campionato è davvero vicino (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Nella prima frazione di gioco occasioni da entrambe le parti. Un palo a testa per Juventus e Lazio. Per i bianconeri è Alex Sandro a far tremare il legno della porta avversaria con una girata di testa qualche minuto dopo l'inizio della gara. Spavento anche per la porta bianconera con il palo colpito da Immobil dopo un destro potente dal limite dell'area. Altre occasioni durante i primi 45 minuti anche sui piedi di Ronaldo e Rabiot per la Juve e di Caicedo e Cataldi per i romani.

Nella seconda frazione di gioco uno-due micidiale della Juventus con il suo gioiello Cristiano Ronaldo, tutto in tre minuti. Al 50° CR7 si procura un rigore su una punizione toccata con il braccio da Bastos, assegnato dopo un check di Orsato al Var: tiro angolaro e primo gol. Per la Lazio non c'è neanche il tempo di reagire: Luiz Felipe commette un erroraccio, la palla arriva a Dybala che serve Ronaldo per il 2-0. CR7 fa tremare anche la traversa al 66° con un bel colpo di testa. Ad accorciare le distanze all'82° è Immobile, che firma un rigore dopo un fallo di Bonucci ai suoi danni, riagguantando subito Ronaldo in classifica marcatori a 30 gol. La Lazio va alla ricerca del pari, ma senza esito. Il big match della 34esima giornata termina dopo 5 minuti di recupero. La Juve batte la Lazio 2-1 e si porta a +8 dall'Inter, a quattro giornate dalla fine del campionato. Lo Scudetto stavolta è davvero vicino.