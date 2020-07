Alle 21.45 si chiude la 34esima giornata di Serie A, con il big match dell'Allianz Stadium che potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto. Sarri dovrebbe scegliere Cuadrado avanzato nel tridente offensivo, con Huguain in panchina, mentre Inzaghi è costretto a fare la conta degli infortunati e a rinunciare anche a Luis Alberto. La partita si può seguire in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251