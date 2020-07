Inter, la rabbia di Conte: paghiamo calendario folle

Il Conte furioso. Dopo il pareggio con la Roma che sembra riportare lontano lo scudetto dai nerazzurri, la rabbia dell'allenatore non è per i suoi giocatori, ma per chi ha stilato un calendario che il tecnico definisce folle. "Siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e con 14 punti in più dei giallorossi che avevano il nostro stesso obiettivo stagionale. Se si parla di campionato sottotono per l'Inter, non oso immaginare per le altre. Deve crescere l'abitudine a giocare per il primo posto, che negli ultimi dieci anni si è persa. Ma non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi: semmai passa inosservato il nostro calendario folle, programmato per metterci in difficoltà".