Roma-Inter 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un pareggio che fa male a entrambe. All’Inter, che spreca l’occasione per avvicinarsi a -3 dalla Juventus in attesa della sfida tra i bianconeri e la Lazio, e alla Roma, che sente avvicinarsi il Napoli vincente sull’Udinese ( HIGHLIGHTS ) nella lotta per il quinto posto. Finisce 2-2 il big match dell’Olimpico, ultima partita della domenica per la 34esima giornata del campionato di Serie A ( CLASSIFICA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI ).

Primo tempo

Parte subito forte l’Inter, che trova il vantaggio al quarto d’ora di gioco con un colpo di testa di De Vrij sugli sviluppi di azione d’angolo. Il pareggio romanista arriva all’ultima giocata del primo tempo, con Spinazzola che riceve da Dzeko e batte di piatto Handanovic, nonostante il tentativo di salvataggio dello stesso De Vrij. Il gol resiste anche al Var: per Di Bello non c’è fallo su Lautaro nel recupero palla che abbia l’azione.

Secondo tempo

La Roma riesce a portarsi in vantaggio al 57’. A segnare è Mkhitaryan, che ruba tempo e palla a Dzeko, protagonista però anche in questa giocata come in quella della prima rete giallorossa. Il destro dell’armeno da pochi passi è imparabile per Handanovic. Sotto di un gol, Conte prova il tutto per tutto mandando in campo Moses per Candreva, Eriksen per Gagliardini e Lukaku per Lautaro Martinez. E sono due dei nuovi entrati a confezionare il pareggio. Moses guadagna un rigore per un intervento goffissimo di Spinazzola, che controlla male il pallone nella sua area e finisce per scalciare l’esterno nigeriano, Lukaku trasforma senza problemi dal dischetto.