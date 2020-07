Formula 1, Gp Austria: pole a Bottas. Highlights delle prove: VIDEO

Bottas, con il tempo di 1:02.939, ha preceduto di soli 12 millesimi Hamilton. Oltre il mezzo secondo, invece, il distacco di Verstappen, che partirà a fianco di Lando Norris (McLaren). Terza fila per Alexander (Red Bull) e Sergio Perez (Racing Point). Leclerc ha accumulato un distacco di 984 millesimi da Bottas e in quarta fila partirà con lui Carlos Sainz (McLaren), suo compagno designato alla Ferrari per il 2021 . Quinta fila per Lance Stroll (Racing Point) e Daniel Ricciardo). Fuori dalla Q3 Sebastian Vettel, non accadeva dal 2014.

Leclerc: “Non demoralizziamoci”

leggi anche

Zanardi, la Ferrari in Austria correrà con la scritta "ForzaAlex"

Dopo le qualifiche, il ferrarista Leclerc predica calma. “Non dobbiamo demoralizzarci. Domani c'è la gara e cercheremo di fare più punti possibile. Certo miracoli non ce ne saranno, ma cercheremo di fare risultato e dare il meglio anche in vista delle prossime gare", ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport. Poi ha aggiunto: “Oggi non abbiamo fatto il risultato che speravamo e non siamo certo dove vogliamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme per sistemare piccoli dettagli. Per domani abbiamo chance, anche se magari non per lottare con le Mercedes, ma daremo tutto come piloti e come squadra".