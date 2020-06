Nella 27esima giornata di Serie A, l'Inter - dopo aver battuto 2-1 la Sampdoria nel match di recupero - pareggia 3-3 con il Sassuolo. I nerazzurri passano subito in svantaggio con Caputo, poi rimontano con Lukaku (rigore) e Biraghi. Ma nel secondo tempo succede di tutto: pareggio di Berardi, poi Borja Valero illude a 4 minuti dal termine e Magnani riacciuffa in extremis i padroni di casa. Ora Conte scivola a -8 dalla Juventus, vittoriosa in trasferta con il Bologna