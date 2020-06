Una vittoria in rimonta per la Roma, che festeggia nel migliore dei modi il ritorno all’Olimpico dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus. Trascinata dal suo capitano e centravanti Edin Dzeko, autore di una doppietta, la squadra di Fonseca ha battuto la Sampdoria per 2-1. Eppure i genovesi erano partiti bene, portandosi in vantaggio dopo 10 minuti con Manolo Gabbiadini. Nel primo tempo annullato anche un bellissimo gol a Jordan Veretout per fallo di mano di Carles Perez. Nella ripresa la doppietta di Dzeko, con due conclusioni al volo su lanci dalla distanza, il primo di sinistro sotto la traversa, il secondo di interno destro, rasoterra, sul palo lungo. La Roma rimane quinta in classifica, a -4 dall’Atalanta che ha battuto la Lazio. (GUARDA I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-LAZIO)

Il tabellino

Roma-Sampdoria 2-1

Reti: 10' Gabbiadini; 64’ e 85' Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Mirante, Bruno Peres (15' st Zappacosta), Smalling, Ibanez, Kolarov, Veretout, Diawara (15' st Cristante), Carles Perez (27' st Under), Pastore (15' st Pellegrini), Mkhitaryan (40' st Kalinic), Dzeko. (63 Fuzato, 8 Perotti, 14 Villar, 20 Fazio, 23 Mancini, 37 Spinazzola, 99 Kluivert). All.: Fonseca.

Sampdoria (4-5-1): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello (36' st Murru), Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty (25' st Ramirez), Jankto (18' st Leris), Gabbiadini (18' st Bonazzoli). (30 Falcone, 4 Vieira, 5 Chabot, 15 Colley, 16 Askildsen, 17 La Gumina, 32 D'Amico, 91 Bertolacci). All.: Ranieri.

Ammoniti: Jankto, Bereszynski e Mkhitaryan.