Cinque gol ed emozioni continue. Atalanta-Lazio finisce 3-2, coi padroni di casa che ottengono i tre punti nel modo meno prevedibile possibile. Ad andare in vantaggio, infatti, è la Lazio, che trova l’1-0 grazie a un autogol di De Roon e il raddoppio con una grande conclusione di Sergej Milinkovic-Savic. I bergamaschi rispondono già nel primo tempo accorciando le distanze con Gosens, e nella ripresa trovano i gol che ribaltano la partita con un gran sinistro di Malinovskyi e un colpo di testa di Palomino. Ora la Lazio ha quattro punti in meno della Juventus, che intravede lo scudetto. L’Atalanta si conferma al quarto posto, mantiene sei punti di vantaggio sulla Roma e si avvicina -4 dall’Inter terza in classifica. (GUARDA ANCHE I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-SAMPDORIA)

Il tabellino

Atalanta-Lazio 3-2

Reti: 5' aut. De Roon, 11' Milinkovic-Savic, 38' Gosens, 66’ Malinovskyi, 80’ Palomino.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (24' st Castagne); Malinovskyi (31' st Ilicic), Gomez; D. Zapata (24' st Muriel). (31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Caldara, 4 Sutalo, 7 Czyborra, 22 Bellanova, 5 Tameze, 90 Colley). All.: Gritti (Gasperini squalificato).



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (31' st Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi (15' st Parolo), Luis Alberto (31' st A. Anderson), Jony (31' st J. Lukaku); Immobile, Correa (10' st Caicedo). (23 Guerrieri, 24 Proto, 13 Armini, 49 Jorge Silva, 93 Vavro, 8 D. Anderson, 52 Falbo). All.: S. Inzaghi.

Ammoniti: Toloi, De Roon e Milinkovic-Savic.