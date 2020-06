Inter-Sampdoria, probabili formazioni e aggiornamenti. DIRETTA

A distanza di più di quattro mesi l'Inter torna a giocare a San Siro, per il recupero della 25a giornata del campionato di calcio di Serie A, alla ripresa dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Alle 21:45 i nerazzurri affrontano la Sampdoria di Claudio Ranieri. 16a in classifica e con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Conte, al terzo posto, cerca punti importanti per tenere il contatto con Juventus e Lazio, distanti rispettivamente nove e otto lunghezze, ma con una partita in più giocata.

Le probabili formazioni

Problemi a centrocampo per Conte, che deve rinunciare agli infortunati Brozovic e Sensi, accanto a Barella potrebbe trovare posto Gagliardini, in vantaggio su Borja Valero. Non dovrebbe invece cambiare la coppia d'attacco, con Lukaku accanto a Lautaro Martinez nonostante la prova opaca dell'argentino nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Dietro potrebbe trovare ancora una volta spazio il giovane Bastoni.

Dura botta anche per Ranieri, che deve rinunciare a Fabio Quagliarella, fermato da un problema al polpaccio in allenamento. Il posto di prima punta dovrebbe essere preso da Manolo Gabbiadini, supportato da Gaston Ramirez. Infortunato anche Alex Ferrari.