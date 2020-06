Torino-Parma 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Serie A, dopo oltre 100 giorni di stop per l’emergenza coronavirus, ricomincia con un pareggio. Il primo gol lo segna di testa il granata Nkoulou dopo un quarto d’ora: festeggia inginocchiandosi in ricordo di George Floyd. Al 31’ il pareggio di Kucka. Nel secondo tempo Sepe para un rigore a Belotti

Il campionato di calcio ricomincia, più di 100 giorno dopo lo stop per l’emergenza coronavirus , con un pareggio tra Torino e Parma. La partita, primo dei quattro recuperi della 25esima giornata di Serie A interrotta causa Covid-19, è finita 1-1 ( IL RACCONTO ). Il primo gol lo segna il granata Nkoulou dopo un quarto d’ora, poi Kucka trova il pari. Nel secondo tempo Sepe para un rigore a Belotti. Un punto a testa, quindi: il Torino interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive ma resta vicino alla zona retrocessione, mentre il Parma si porta a 3 punti dal Napoli sesto in classifica.

Primo tempo 1-1: la sblocca Nkoulou, poi pareggia Kucka

vedi anche

Torino-Parma, l'esultanza di Nkoulou: in ginocchio per Floyd. FOTO

Torino-Parma si sarebbe dovuta giocare il 23 febbraio. Invece il 20 giugno, alle 19.30, tocca a granata e gialloblù riaprire il campionato - in uno stadio Olimpico Grande Torino senza pubblico - nel ricordo delle persone che hanno persa la vita per il virus, nell’omaggio a medici e infermieri e nel rispetto delle nuove misure di sicurezza. Nel Torino, Moreno Longo preferisce Bremer a Djidji e in attacco sceglie Zaza e Belotti. Nel Parma, Roberto D'Aversa schiera Scozzarella al posto di Hernani e conferma il tridente composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Si parte dopo il minuto di silenzio. Al 15’ è Nkoulou a sbloccare il risultato, segnando di testa sul calcio d’angolo battuto da Berenguer: festeggia inginocchiandosi contro il razzismo e ricordando George Floyd (FOTO). Gli emiliani non si abbattono e al 31’ trovano il pareggio: Kucka, sull'assist dal fondo di Gervinho, supera Sirigu con un sinistro dal centro dell’area. Il primo tempo si chiude sulla parità: 1-1.