Il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) ha approvato il protocollo della Figc per le gare di Serie A: il campionato ripartirà dal 20 giugno. Rimane la regola della quarantena per l'intero gruppo squadra in caso ci sia una positività, ma con la possibilità di aggiornare la norma in base all'andamento dei contagi