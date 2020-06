Atalanta-Sassuolo 4-1: video, gol, highlights della partita di Serie A

Nel recupero della 25esima giornata, bergamaschi in vantaggio nel primo tempo con Djimsiti, Zapata e una autorete di Bourabia. Nella ripresa ancora l’attaccante colombiano a segno. Nel finale gol della bandiera degli emiliani. La squadra di Gasperini prosegue la corsa a un posto nella prossima Champions League

L’Atalanta ha battuto il Sassuolo per 4-1 nella partita di domenica 21 giugno, recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A ( IL RACCONTO DEL MATCH - IL CALENDARIO ). Bergamaschi in vantaggio nel primo tempo con Djimsiti, Zapata e una autorete di Bourabia. Nella ripresa ancora l’attaccante colombiano a segno. Nel finale il gol della bandiera dei neroverdi con Bourabia. Con questo risultato la squadra di Gasperini consolida il quarto posto, mentre il Sassuolo resta a metà classifica.

Primo tempo: l'Atalanta segna tre gol



Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus sulle note della canzone che Roby Facchinetti ha dedicato a Bergamo. Poi si parte: al 16esimo Atalanta in vantaggio con Djimsiti. Passano tre minuti e i nerazzurri raddoppiano con il Papu Gomez ma dopo un check al Var il gol viene annullato per un tocco di mano. Il 2-0 arriva comunque al 31esimo grazie a Zapata. E al 37esimo ecco il tris con una autorete di Bourabia.