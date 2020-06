Partite Serie A, il programma della 27esima giornata

La Juventus di scena a Bologna

approfondimento

Serie A, il calendario completo delle partite

La serie A riparte al completo dalla 27esima giornata di campionato. Le prime due partite in programma alle 19:30 sono Fiorentina-Brescia, in onda su Sky Sport canale 253 o 484 del digitale terrestre e Lecce-Milan, su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252. Alle 21:45 sarà, invece, la volta di uno dei match più attesi della giornata. La Juventus è di scena a Bologna per provare a cancellare le amarezze di coppa e ripartire a caccia dello scudetto consecutivo numero nove. La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 e Sky Sport 254 (satellite e fibra).

Le partite del 23 giugno

Martedì 23 giugno saranno otto le squadre in campo. Alle 19:30 il Cagliari giocherà a Ferrara contro la Spal, dopo l’esordio amaro sulla panchina sarda di Walter Zenga, sconfitto 2 -1 a Verona nel recupero della 25esima giornata. La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252. Sempre alle 19:30, ma in onda su Dazn, al Bentegodi si sfideranno Verona e Napoli in uno scontro diretto per l’Europa League. Anche se gli azzurri si sono già assicurati la partecipazione alla prossima edizione in virtù della vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus. Alle 21:45, infine, toccherà a Genoa e Parma (in onda su Dazn) e Torino-Udinese, visibile Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251. Il Torino, che ha pareggiato 1-1 con il Parma nel recupero della 25esima giornata, non vince in campionato dal 12 gennaio quando superò in casa 1 -0 il Bologna con il gol di Berenguer. Contro i bianconeri serviranno quindi i tre punti per allontanare al più presto lo spettro retrocessione.