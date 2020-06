Inter-Sampdoria 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

I nerazzurri vincono al Meazza, nel recupero della 25esima giornata di Serie A. Ospite la squadra di Claudio Ranieri. Inter subito in vantaggio con i gol di Lukaku e Lautaro. Thorsby accorcia le distanze per la Sampdoria

L’Inter ha segnato nel primo tempo al 10’ con la rete di Lukaku. L'attaccante belga ha battuto Audero con un perfetto piatto dall'altezza del dischetto. Al 33’ è arrivato il raddoppio, questa volta firmato da Lautaro Martinez su assist di Candreva. L'argentino non segnava dal 26 gennaio scorso.

Secondo tempo, la Sampdoria accorcia le distanze

Nel secondo tempo, è arrivata la rete della Sampdoria. Calcio d'angolo battuto dalla destra di Handanovic: Colley colpisce la traversa. Raccoglie Thorsby che insacca: il portiere nerazzurro la tocca di piede ma non riesce a opporsi. Le due squadre saranno di nuovo in campo mercoledì: l'Inter in casa con il Sassuolo, mentre la Sampdoria contro la Roma.