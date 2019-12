Gol da record per Cristiano Ronaldo (CHI È - FOTOSTORY) durante la partita Sampdoria-Juventus allo stadio Marassi (HIGHLIGHTS): l'attaccante bianconero ha segnato di testa con un salto di circa 71 centimetri, un'altezza che si avvicina a quelle dei grandi giocatori di Nba. Il pallone è stato colpito a un'altezza di 2.56 metri (I RECORD).

Il gol in aria

Durante il match del 18 dicembre, verso la fine del primo tempo, al 45', Cr7 è letteramente volato in aria ed è restato sospeso per 0'92" per colpire il pallone e realizzare il 2-1 contro la Sampdoria. Ronaldo è saltato sul cross di Alex Sandro per colpire di testa alle spalle di Audero. "Non sapevo di questi dati. Ovviamente sono molto contento per il risultato - ha detto il portoghese a Sky - È stata una partita difficile, la Samp ha giocato bene. La squadra ha mostrato buona attitudine, sono contento di averla aiutata a vincere".

I salti da record di Cr7

Ma non è la prima volta che il bomber effettua un'impresa del genere. Già nel 2013, quando vestiva la maglia del Real Madrid contro il Manchester United, l'attaccante colpì di testa a 2.93 metri con una sospensione di 73 centesimi di secondo. Azione simile anche durante la Copa del Rey il 9 gennaio 2014 contro CA Osasuna dove ha saltato a 2.44 metri. Agli Euro2016, con la nazionale portoghese contro il Galles, il bomber è rimasto sospeso a 2.42 metri, mentre ha raggiunto i 2.47 metri a maggio 2019 nel derby Juve-Torino.

Il confronto con l'NBA

In un confronto con il basket americano, Ronaldo ha saltato 28 pollici mentre 40 sono solitamente il riferimento nella Nba e per giocatori come LeBron James (Lakers) e Zach LaVine (Bulls).