Ancora un record per Cristiano Ronaldo che, il 14 ottobre contro l'Ucraina, nella partita di qualificazione a Euro 2020, ha segnato il gol numero 700 in carriera (FOTOSTORY). E se il suo Portogallo è andato comunque ko, il campione di Madeira si può consolare con un dato abbastanza esplicativo: nessuno tra i giocatori in attività ha segnato tanto quanto lui. Nemmeno Messi, distante 28 gol a quota 672.

Numeri da record

I numeri del fenomeno portoghese sono impressionanti. Con il gol all'Ucraina, ha toccato quota 700 gol, 605 dei quali segnati con i club e 95 con la Nazionale, comprese le gare amichevoli. Per trovare la prima rete bisogna tornare al 7 ottobre del 2002 quando Ronaldo, con la maglia dello Sporting Lisbona, segna alla Moreirense. La sua nemesi, l'argentino Lionel Messi, è per ora fermo a 672. Molto distante, ai piedi del podio, Luis Suarez con 463 gol. Oltre ad essere il calciatore che ha segnato di più con una nazionale europea, Ronaldo è anche l'attaccante più prolifico nella storia della Champions League.

Carriera e trofei

I 700 gol di Ronaldo in carriera si sono tradotti molto spesso in successi e trofei. Con il Real Madrid, ad esempio, dove ha segnato oltre la metà dei suoi gol ad oggi (450 fra il 2009 e il 2018), ha vinto tutto: due campionati spagnoli, due Coppe di Spagna, due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, due Supercoppe Uefa e tre mondiali per club. Con la maglia del Manchester United, che lo ha consacrato al calcio internazionale (2003-2009), è andato in gol in 118 occasioni, una delle quali nella finale di Champions League tutta inglese contro il Chelsea vinta dai Red Devils nel maggio 2008. Con la Juventus, infine, sono per ora 32 i gol (24 in A) che hanno contribuito a mettere nella bacheca di Ronaldo anche lo scudetto 2018/19 e una Supercoppa italiana.